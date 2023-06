Der Schritt ist Teil einer Vereinbarung des Ölkartells Opec+. Die Allianz aus 23 Staaten hatte sich am Sonntag in Wien nach stundenlangen Verhandlungen auf eine Fortsetzung der Förderkürzungen geeinigt. Demnach sollen im kommenden Jahr rund 40 Millionen Barrel (je 159 Liter) am Tag gefördert werden. Das bedeutet nach Berechnungen der russischen Agentur Tass eine Kürzung der gesamten Opec+-Fördermenge um 1,39 Millionen Barrel pro Tag.