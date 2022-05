Während Saudi Aramco vom hohen Ölpreis profitiert, waren Technologieaktien in den vergangenen Wochen eingebrochen. Apple hatte zuletzt vor milliardenschweren negativen Auswirkungen durch die Coronamaßnahmen in China gewarnt, sowohl was die Nachfrage als auch die Lieferkette betrifft. Am pessimistischen Ausblick der Investoren konnten auch die überraschend guten Verkaufszahlen für die ersten drei Monate des Jahres wenig ändern.