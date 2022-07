Finanzielle Schwierigkeiten in der Pandemie

Der Ausstand kostet die Airline nach eigenen Angaben zwischen neun und zwölf Millionen Dollar täglich. In den vergangenen zehn Tagen seien so bereits über eine Milliarde schwedische Kronen (94 Millionen Euro) an Kosten entstanden. Die Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften und der Unternehmensleitung führten bisher zu keiner Lösung. So wurden laut SAS seitdem mehr als 2500 Flüge gestrichen, wovon insgesamt 270.000 Passagiere betroffen waren. Mehr als 60 Prozent der Verbindungen fielen aus.