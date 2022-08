Schlesinger-Affäre RBB-Redaktionsausschuss verlangt sofortigen Rücktritt der Führung

Der Ausschuss verlangt, dass die Belegschaft in diesen Prozess einbezogen werde. »Nur wer das Vertrauen der Belegschaft genießt, kann glaubwürdig aufarbeiten und den Sender neu aufstellen.«

Zuvor hatte bereits die Intendantinnen und -Intendanten der ARD der RBB-Geschäftsleitung das Vertrauen entzogen. Man bezweifle, »dass (...) die Aufarbeitung der diversen Vorfälle zügig genug gelingt«, teilte ARD-Chef Tom Buhrow am Samstag mit. Nach wie vor erführe man immer neue Vorwürfe ausschließlich aus der Presse, so Buhrow in der Erklärung der Intendantinnen und Intendanten. Es sei fraglich, ob der RBB mit dieser Aufstellung stabilisiert werden könne. »Das ist aber im elementaren Interesse der ARD, der leidgeprüften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch der Menschen im RBB-Sendegebiet«, heißt es weiter.