Die Flächen sollen laut Göbel »im Großen und Ganzen« weiterbetrieben werden. Bei Aachener werden heute neben Mode auch Handtaschen oder Schmuck angeboten, in den neuen Filialen sollen zudem weiter Spielwaren, Schreibwaren, Heimtextilien oder Haushaltswaren verkauft werden. Einzelne Inhalte von Galeria wolle man aber nicht mehr führen, etwa Elektrogroßgeräte oder Süßwaren. Gastronomie und Lebensmittel wolle man weiterführen, »aber nicht selber, sondern mit Partnern«, sagte er. Was man heute nicht mehr so machen würde, »das machen wir auch einfach nicht mehr«, sagte Göbel.