Die Pflicht betrifft insgesamt nur wenige ukrainische Flüchtlinge in der Schweiz. Da höchstens jeder zehnte dieser Haushalte dort über ein Auto verfügt, wird es wohl nicht zu vielen Zwangsverkäufen kommen. Das liegt auch am Wert der betreffenden Autos. »Die wenigsten Fahrzeuge sind so viel wert, dass es sich lohnt, das Auto in der Schweiz zu verkaufen«, sagte Renata Gäumann, die Asylkoordinatorin von Basel-Stadt gegenüber »SRF«. Der Wert des Autos müsse den Vermögensfreibetrag des jeweiligen Haushalts übersteigen, »und das ist in den meisten Fällen nicht gegeben. Das sind keine Luxusautos«, so Gäumann.