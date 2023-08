Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat sich in größten Finanznöten mit der Bitte um Unterstützung an die Schweizer Regierung gewandt. Diese will nun zusätzlich einmalig 50 Millionen Franken (rund 52 Millionen Euro) bereitstellen, wie sie in Bern mitteilte. Die abschließende Entscheidung fällt aber das Parlament. Die Schweiz unterstützt das IKRK bereits jährlich regulär mit 80 Millionen Franken für den IKRK-Sitz in Genf und mit rund 60 Millionen Franken für Einsätze in aller Welt.