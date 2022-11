Die Bundesländer erhalten laut der Einigung vom Bund höhere Zuschüsse für ihren öffentlichen Nahverkehr (Regionalisierungsmittel). Mit den in Aussicht gestellten Geldern sei an den Ausbau von Bussen und Bahnen in dem nötigen Umfang aber nicht zu denken, beklagte Lewe. Den Städten sei wichtig, dass ein bundesweites 49-Euro Ticket mit einem besseren Verkehrsangebot verbunden werde.

Beides zusammen sei mit den Mitteln aber nicht zu machen. »Es droht weiter, dass Fahrpläne ausgedünnt werden müssen. Die Verkehrswende droht damit auf dem Abstellgleis zu landen«, sagte der Münsteraner Oberbürgermeister Lewe.