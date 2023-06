600 Prozent mehr Zucker Schmähpreis »Goldener Windbeutel« geht an Pom-Bär-Chips

Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch prangert jedes Jahr besonders irreführende Verpackungen von Lebensmittelherstellern aus, mit einem Schmähpreis namens »Goldener Windbeutel«. In diesem Jahr verleiht Foodwatch die Anti-Auszeichnung an den Hersteller von Pom-Bär-Chips: In einer Umfrage der Organisation Foodwatch stimmte eine Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher für das Produkt von Intersnack. Das Unternehmen bewerbe die Chips mit der Angabe »50 Prozent weniger Fett«. Er verschweige dabei aber den deutlich höheren Zuckergehalt, teilte Foodwatch mit. Die Ofenchips enthalten demnach etwa sechsmal so viel Zucker wie die original Pom-Bären.