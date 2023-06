Von Worms bis Mönchengladbach Wo Abwassergebühren besonders günstig sind – und wo teuer

Auch Martin Weyand vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft teilt auf Anfrage mit, dass die Gebühren von zahlreichen Faktoren abhängen würden, wie etwa dem »Grad der industriellen Struktur einer Region, der Art der Landwirtschaft, geologischen Gegebenheiten sowie der Gewässerbewirtschaftungsstruktur«.

Das mit 805 Euro teure Wuppertal zum Beispiel hat auf seinem Stadtgebiet einen Höhenunterschied von 200 Metern – der Betrieb der dortigen Kanalisation ist also aufwendiger als in einer Flachland-Kommune.

Ein Drittel der Städte senkte Gebühren

Zwar erhöhten seit 2020 zwei Drittel der Städte ihre Abwassergebühren – in Düren (NRW) zum Beispiel verteuerte es sich für den Musterhaushalt um 140 Euro auf 657 Euro pro Jahr, was mit »erheblichen Investitionen« begründet wird. Es ging aber auch in die andere Richtung: Ein Drittel der Städte senkte der Studie zufolge ihre Gebühren. In Gütersloh wurde es etwa 99 Euro billiger, auf nun 482 Euro. In Wuppertal sank die Jahresgebühr um 50 auf 805 Euro, 2024 soll es von dem noch hohen Niveau weiter nach unten gehen.