Ob die Konzerne die Erleichterung für Verbraucherinnen und Verbaucher tatsächlich in voller Höhe weitergeben, ist unklar. Denn auch Faktoren wie der in den vergangenen Wochen teils stark gesunkene Ölpreis dürften die Preise an der Tankstelle gedrückt haben. Sprit war in Deutschland zuletzt sogar günstiger als in vielen anderen europäischen Ländern.

Nun könnten die Preise mit dem Ende der Maßnahme wieder deutlich steigen, rechnerisch um etwa 35 Cent für Benzin und 17 Cent für Diesel. Der ADAC rechnet aber zunächst nicht mit einem sprunghaften Anstieg, weil auch Tankstellenbetreiber durch den Rabatt günstiger einkaufen.