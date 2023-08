Aldi Süd will sein Pilotprojekt für einen eigenen Lebensmittel-Lieferdienst ausweiten. Der Discounter will ab diesem Dienstag unter dem Namen »Mein Aldi« Waren an Bewohner im Raum Mülheim an der Ruhr, Duisburg und Oberhausen ausliefern – die Region, in der sich Aldi-Süd-Mitarbeiter heute schon Lebensmittel nach Hause liefern lassen können. Das berichtet das »Handelsblatt« .