Versicherer: Information noch spärlich

Natürlich wären mehr Nutzer in der Pilotphase besser und aufschlussreicher. Wirklich ärgerlich ist aber insbesondere, dass die Versicherungswirtschaft, die vor Jahren sehr auf das Portal gedrängt hatte, bislang nur spärlich vertreten ist. Im Vorfeld hatten die Versicherer sich auch gegen eine für Kunden besser vergleichbare Darstellung gewehrt. Insgesamt sind nur drei der über hundert Lebensversicherungen und betrieblichen Altersvorsorgeunternehmen beim Pilotprojekt am Start. Auch der Marktführer Allianz fehlt noch. Die Lebensversicherungssparte des Konzerns schrieb mir diese Woche, man werde »im Oktober 2023 mit ersten Teilbeständen am laufenden Pilotbetrieb der digitalen Rentenübersicht teilnehmen«. Bis zum Jahresende will die Allianz dann »den relevanten Gesamtbestand« ihrer mehr als 10 Millionen Kunden auf dem Portal haben.