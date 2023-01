»Großes Missbrauchspotenzial« Amazon erschwert Rückgabe von E-Books

Auch in Deutschland will man nachziehen. Zwar seien die Rückgabequoten für E-Books »konstant niedrig« und man habe »Richtlinien und Systeme, um Missbrauch zu verhindern«. Dennoch müssten zukünftig auch Amazon-Kunden in Deutschland, »die mehr als zehn Prozent eines E-Books gelesen haben, den Kundenservice kontaktieren, um eine Rückgabe anzufragen – anstatt die Selbstbedienungsfunktion zu nutzen«, sagte ein Amazon-Sprecher dem SPIEGEL.