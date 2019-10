"Fünf Millionen Täter" Amazon verstärkt Kampf gegen Fake-Bewertungen 

Viele Käufer halten die Kundenbewertungen bei Amazon für nicht sonderlich verlässlich - und das offenbar völlig zurecht. Nach Angaben eines Sprechers hat der US-Onlinehändler allein 2018 weltweit "mehr als 13 Millionen Versuche unterbunden, eine unechte Bewertung abzugeben".

Das Unternehmen habe zudem "Sanktionen gegen mehr als fünf Millionen Täter ergriffen, die versuchten, Bewertungen zu manipulieren", zitiert die "WirtschaftsWoche" den Sprecher weiter.

Im vergangenen Jahr seien deshalb mehr als 400 Millionen Dollar investiert worden, "um Kunden vor Rezensionsmissbrauch, Betrug und anderem Fehlverhalten zu schützen".

Noch in diesem Herbst soll der "New Deal for Consumers" in Kraft treten, eine EU-Richtlinie für Kundenbewertungen. Demnach müssen Unternehmen, die die vermeintlichen Bewertungen ihrer Nutzer zeigen, diese Bewertungen auch auf ihre Echtheit prüfen und die Kontrollen transparent machen. "Außerdem wird es Unternehmen untersagt, gefälschte Verbraucherbewertungen abzugeben oder andere hiermit zu beauftragen", zitierte das Magazin das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz.