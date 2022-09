Es könnte trotzdem dunkel werden

Dabei seien unterschiedliche Szenarien zur Sicherheit der Stromversorgung durchgerechnet worden. »Selbst im schlechtesten Szenario ist im Ergebnis nicht mit einem Blackout zu rechnen«, so das Unternehmen. Entwarnung heißt das allerdings nicht. Es könne durchaus im Winter zu Turbulenzen im Stromnetz kommen. Man erwarte »eine äußerst angespannte Versorgungssituation«, so Amprion. Deshalb könne man nicht ausschließen, dass im Winter »Lastunterdeckungen« auftreten. Mit Last ist der Strom-Verbrauch gemeint.