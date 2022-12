Am schwächsten fiel der Preisanstieg für Ein- und Zweifamilienhäuser in den städtischen Kreisen aus: Hier gab es ein Plus von 1,8 Prozent, bei Wohnungen von 4,5 Prozent.

Was passiert 2023 mit den Zinsen?

Einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge steigt aktuell das Risiko starker Preiskorrekturen. »Wir stehen in Deutschland zwar nicht vor dem Platzen einer riesigen Immobilienpreisblase«, sagte DIW-Studienautor Konstantin Kholodilin kürzlich. »Aber Preiseinbrüche von bis zu zehn Prozent bei Eigentumswohnungen und Eigenheimen sind durchaus möglich.« Als besorgniserregend stufen die Experten ein, dass sich Kaufpreise und Mieten deutlich auseinanderentwickeln.