Es wird immer schwerer, wichtige Medikamente in Deutschlands Apotheken zu bekommen: Darunter sind Fiebersäfte für Kinder, Magensäureblocker, Hustensäfte und Blutdruckmittel. Die Probleme hätten in den vergangenen Monaten zugenommen, sagte der Vorsitzende des Apothekerverbandes Nordrhein, Thomas Preis, in Düsseldorf. »Die Lage ist schlimm.« So etwas habe er in über 30 Berufsjahren nicht erlebt.