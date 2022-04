Um die ADAC-Mitglieder zum Spritsparen anzuhalten, startet der Verein am Mittwoch eine Kampagne. Dabei sollen Autofahrer über Einsparpotenziale und Alternativen zum eigenen Fahrzeug informiert werden.

In einem offenen Brief, den der ADAC am Mittwoch an seine Mitglieder verschicken will, rufen Reinicke und ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand den Funke-Zeitungen zufolge zum Fußgehen und Radfahren auf.

Deutschland soll innerhalb von Tagen ohne russisches Öl auskommen

Der Bundesregierung dürfte der Aufruf des ADAC entgegenkommen. Denn sie arbeitet daran, dass Deutschland zumindest beim Öl nicht mehr auf Russland angewiesen ist. Dies dürfte umso besser gelingen, je geringer der Verbrauch ist.