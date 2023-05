Die Informationen werden demnach gesammelt, um Gewicht und Balance des Flugzeugs zu berechnen. »Es ist einfach, es ist freiwillig, und wenn Sie Ihr Gewicht angeben, helfen Sie uns, Sie jedes Mal sicher und effizient zu fliegen«, appellierte das Management an die Fluggäste. Es werde alles gewogen, was sich an Bord befinde – von der Fracht über die Mahlzeiten an Bord bis hin zum Gepäck im Frachtraum.