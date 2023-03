Aus für Öl- und Gasanlagen Wann Sie Ihre Heizung austauschen sollten

Wenn Ihnen eine Komplettsanierung zu kostspielig oder umfangreich ist, können Sie auch von der Förderung für Einzelmaßnahmen profitieren. Es reicht, wenn Sie nur die Fassade, die Fenster oder das Dach machen lassen, statt gleich das ganze Haus in eine Baustelle zu verwandeln. Die Förderung läuft über Zuschüsse, die nach der Baumaßnahme ausgezahlt werden. Dabei werden bis zu 15 Prozent der Kosten nachträglich erstattet.

Wo bleibt der Fortschritt?

Oben habe ich geschrieben, dass die Bayerinnen und Bayern auf dem Land ihrem Ministerpräsidenten in der Heizungsfrage ein Stück voraus zu sein scheinen. Das gilt auch auf dem Land in Westfalen, im Rheinland oder in Niedersachsen. Das wird mir bei jeder Zugfahrt immer wieder bestätigt.

Es ist schon frappierend, dass ausgerechnet in den beiden Politikfeldern, in denen die CSU von 2009 bis 2021 in den Bundesministerien die längste Zeit das Sagen hatte, der Fortschritt beim Klimaschutz ausblieb: beim Bauen und Verkehr. Die Heizungsmodernisierung ging nicht voran, die Solarthermie als Branche ist in Deutschland stecken geblieben und die Sanierung des Wohnungsbestandes nicht aus dem Knick gekommen. Im Verkehrsbereich hatte der Spritverbrauch von Neuwagen bis 2009 kontinuierlich abgenommen und dann von 2009 bis 2022 nicht mehr.

Laptop und Lederhosen haben den verantwortlichen Ministern Ramsauer, Dobrindt, Scheuer und Seehofer in Berlin wohl irgendwie gefehlt.