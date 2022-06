Das dürfte allerdings auf einen Sondereffekt zurückzuführen sein: Die Zahlen waren in den ersten drei Monaten 2021 wegen einer Gesetzesänderung stark gestiegen. Diese machte eine Befreiung von der Restschuld schon nach drei statt nach sechs Jahren möglich. Etliche Betroffene hatten nach Einschätzung von Experten daher mit ihrem Insolvenzantrag gewartet, das trieb die Zahlen in die Höhe. »Daher fallen die Veränderungsraten derzeit verzerrt aus«, sagt Frank Schlein, Crif-Geschäftsführer in Deutschland.