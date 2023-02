Auto-Haftpflicht So stark schwanken die Preise bei der Kfz-Versicherung

An der Spitze buhlen die beiden Platzhirsche Allianz und Huk-Coburg um mehr Kunden. Allianz-Tarife sind auf einigen Vergleichsportalen zu finden, jedoch oft teuer. Die Angebote der Huk-Coburg sind auf den Portalen nicht vertreten, auch nicht die der häufig günstigen Onlinetochter Huk24.

Dennoch spielen Vergleichsrechner eine wichtige Rolle in der Autoversicherung. Denn wenn ein Versicherer mit einem besonders günstigen Angebot dort auf den vorderen Plätzen landet, gewinnt er vor allem in der Wechselsaison von Mitte Oktober bis Mitte Dezember viele neue Kunden. Hat er aus seiner Sicht genug Kunden dazugewonnen, kann er die Preise wieder erhöhen, schließlich braucht er keine neuen Versicherten mehr. Jeder zusätzliche Kunde soll nun vor allem viel Geld in die Kasse spülen. Das funktioniert nach demselben Prinzip wie der Versuch, Kunden in den Schulferien mehr Geld für Flüge auf die Kanaren oder in die USA abzunehmen.