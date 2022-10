Die meisten Menschen wissen, welchen Schutz sie wählen wollen. Mehr Aufmerksamkeit ist deshalb beim konkreten Vertrag für 2023 gefragt.

Die Kilometerfrage habe ich oben schon angesprochen. Wenn Sie weniger Kilometer fahren, müssen Sie deutlich weniger für die Versicherung zahlen.

Wenn Sie und Ihr Partner das Auto allein fahren, ist es viel preiswerter, als wenn die beiden gerade ausgeflogenen Kinder noch mit dem Auto unterwegs sind. Melden Sie Ihre Kinder beim Versicherer ab oder beim neuen gar nicht erst an. Das Stichwort lautet Fahrerkreis. Ein Fahranfänger im Fahrerkreis verdoppelt den Preis für die Versicherung im Schnitt.

Wenn Sie die Autoversicherung auf einen Schlag bezahlen, kostet das im Schnitt neun Prozent weniger, als wenn Sie in monatlichen Raten zahlen. In Einzelfällen sind die Kosten für Raten noch viel höher. Der Grund für diese Aufschläge: Derjenige, der in Raten zahlt, ist statistisch der schlechtere Autofahrer. Dieser Ratenzuschlag bei Autoversicherern ist ohnehin so unverfroren, dass es sogar billiger wäre, einen Dispokredit mit 20 Prozent Zinsen aufzunehmen. Das rate ich Ihnen aber natürlich auch nicht.

Wählen Sie in der Kaskoversicherung einen Tarif mit Werkstattbindung. Im Fall eines Unfalls empfiehlt Ihnen der Versicherer dann eine Werkstattliste. Das zahlt sich für den Versicherer aus, er kann die Kosten besser kontrollieren. Die Preise für Wartung und Reparatur sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, um 30 Prozent seit 2015. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Versicherer gewähren Kunden mit Werkstattbindung daher kräftige Preisnachlässe von durchschnittlich elf Prozent.

Schließlich sollten Sie bei Unfällen eine Selbstbeteiligung von 300 Euro in der Vollkasko und 150 Euro in der Teilkasko vereinbaren .

Mit diesen fünf Maßnahmen allein können Sie die Kosten Ihrer Autoversicherung deutlich senken. Für einen fiktiven Opel-Corsa-Fahrer haben meine Kollegen von Finanztip eine Ersparnis von rund 70 Prozent errechnet, wenn er seinen Vertrag optimiert – von nicht so klugen 2200 Euro auf 625 Euro. Der Halter war 49 Jahre alt und hatte seinen Opel Corsa Baujahr 2019 bei einem großen deutschen Anbieter mit einer Vollkasko-Versicherung abgesichert. Wenn besagter Corsa-Fahrer dann in diesem Herbst auch noch zum richtigen, günstigen Versicherer wechselt, ist im Vergleich mit dem Branchenschnitt zuletzt noch mal eine Ersparnis von 44 Prozent drin, also am Ende Kosten zwischen 300 und 400 Euro. Um es dem Corsa-Fahrer gleichzutun, sollten Sie nach unserem Finanztip-Vergleich am besten Portale wie Check24 oder Verivox nutzen und zusätzlich auf der Internetseite der HUK24 vorbeischauen. Die war in den vergangenen Jahren oft sehr günstig und nicht auf den Portalen vertreten. Den Preiskampf der kommenden zwei Monate beobachten meine Finanztip-Kollegen für Sie.