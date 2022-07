Viele Bürger fasziniert diese Art des Reisens: Am Abend am Abfahrtsort in einen Liegewagen einsteigen – und am nächsten Morgen nach dem Aufwachen ganz bequem am Ziel aussteigen. Ein Bündnis aus mehreren Bahngesellschaften treibt den Ausbau des Nachtzugnetzes nun weiter voran. Gemeinsam mit der Deutschen Bahn (DB) hat die Österreichische Bundesbahn (ÖBB) am Montag in Hamburg ihre modernisierten Liegewagen präsentiert – und dabei mehr Reisekomfort und einen besseren Service versprochen.