Zugreisende in Niedersachsen, Bremen und Hamburg müssen sich im Netz der privaten Eisenbahngesellschaft Metronom in den kommenden Tagen und Wochen auf weitere Zugausfälle einstellen. Die Gründe dafür seien ein erhöhter Krankenstand bei Lokführern und zusätzlich benötigte Schichten infolge von Baustellen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Uelzen mitteilte. »Leider lässt sich nicht prognostizieren, welche Züge genau ausfallen«, teilte das Unternehmen mit. Zu Ausfällen könne es im gesamten Netz kommen.