Wer in diesen Zeiten ein Haus bauen oder kaufen will, steckt gleich doppelt in der Klemme. Denn seit Jahren steigen die Preise, sowohl für fertige Häuser als auch für Handwerker, die welche bauen. Und während man sich lange damit trösten konnte, dass zumindest die Kreditzinsen niedrig sind, stimmt auch das immer weniger.