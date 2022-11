Meine Kollegin Barbara Weber hat in ihrem Ratgeber zu Gebühren bei Bausparkassen allein ein halbes Dutzend Urteile zusammengestellt, in denen Gerichte immer wieder Gebührenmodelle der Bausparkassen kassieren mussten – um dann dabei zuzusehen, wie an anderer Stelle neue unzulässige Gebühren eingeführt wurden.

Bislang gilt: Sie müssen das Geld selbst zurückholen

Die Kunden müssen die Rückzahlung also beantragen. Meine Kollegin hat gleich ein entsprechendes Musterschreiben vorbereitet, dass sich in diesem Ratgeber findet . Schauen Sie in ihre Jahreskontoauszüge, ob Ihre Bausparkasse in den Jahren seit 2019 solche Gebühren kassiert hat. Tragen Sie die illegal kassierten Beträge zuzüglich fälliger Zinsen in das Musterschreiben ein. Und schicken Sie es per Einwurfeinschreiben an Ihre Bausparkasse.

Es mag um nicht allzu viel Geld gehen. Aber der Aufwand ist auch nicht groß – und es geht hier ums Prinzip. Denn leider hat in den vergangenen Jahren nur ein kleiner Teil der Kunden solche illegal erhobenen Gebühren zurückverlangt, wie sich zuletzt bei den zu viel verlangten Girokontogebühren im vergangenen Jahr zeigte. Dabei ging es hier teilweise sogar um mehrere Hundert Euro pro Fall.