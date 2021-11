Verbraucherschutz Oberlandesgericht kippt Kontoführungsgebühren für Bausparvertrag

In Zeiten von Niedrigzinsen langen viele Bausparkassen an anderen Stellen zu – und erheben etwa teils üppige Jahresgebühren. Laut Oberlandesgericht Celle ist das jedoch auch in der Ansparphase unzulässig.