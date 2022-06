»Netzengpässe werden aller Voraussicht nach noch zunehmen«

Ursache dafür seien Netzengpässe, aber auch Maßnahmen wie der Ausbau und die Instandhaltung der Netze. Dass sich dies bessern wird, sieht das Unternehmen nicht. Wegen des fehlenden Tempos beim Ausbau der Stromnetze erwartet N-Ergie sogar das Gegenteil: »Netzengpässe werden deshalb in den kommenden Jahren aller Voraussicht nach noch zunehmen.« Die Auflösung solcher Engpässe werde Jahre in Anspruch nehmen.

Aber handelt es sich hier um ein allgemeines Problem oder nur um ein regionales Phänomen? Darüber gehen die Ansichten auseinander.

Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft, sagt, dass die Abregelung zur Vermeidung von Netzüberlastungen eigentlich stärker die Windenergie betrifft. Bei der Solarenergie handele es sich eher um regional und zeitlich begrenzte Engpässe, laute die Rückmeldung der im Bundesverband organisierten Unternehmer. »Vereinzelt hören wir aber, dass vor allem in ländlichen Gegenden in Bayern häufiger abgeregelt wird.« Auch große Anlagen in Ostdeutschland seien teilweise von Abregelungen betroffen. Dabei hatte die Denkfabrik Agora Energiewende im vergangenen Jahr ausgerechnet : Um die Ziele des Pariser Abkommens einzuhalten, müsste sich sowohl der Zubau von Windkraft an Land als auch der Solarenergie bis 2030 verdreifachen.