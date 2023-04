Diese Entscheidung könnte auch an deutschen Tankstellen spürbar sein: Zahlreiche im Ölkartell Opec+ organisierte Staaten haben angekündigt, ihre Ölfördermenge deutlich zu reduzieren. Von Mai an sollen 1,15 Millionen Barrel pro Tag weniger auf den Markt kommen, allein Saudi-Arabien kündigte Kürzungen von 500.000 Barrel pro Tag an. Die Länder begründeten den Schritt mit »Marktstabilität«. Es handele sich um eine »Vorsichtsmaßnahme«, hieß es aus Saudi-Arabien.