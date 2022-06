Am billigsten innerhalb des Juni war Diesel gleich am ersten Tag - damals lag der Preis immerhin 11,6 Cent niedriger als am 31. Mai. Am Donnerstag, dem letzten Tag des Juni setzte sich der aktuelle leichte Abwärtstrend bei Diesel fort. Der E10-Preis war weitgehend unverändert.

»Das Preisniveau ist weiter massiv überhöht - bei Superbenzin mindestens 25 Cent, bei Diesel noch deutlich mehr«, sagte ADAC-Kraftstoffmarkt-Experte Jürgen Albrecht. »Im Moment geht es zwar bei Diesel ganz leicht in die richtige Richtung, aber die Preise müssen noch weit sinken, bis sie wieder angemessen sind. Für die Autofahrer ist das eine schwere Belastung«, betonte er und warnt: »Nach wie vor besteht die Gefahr, dass sich das aktuell überhöhte Preisniveau durch einen Gewöhnungseffekt verfestigt.«