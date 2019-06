Psychische Erkrankungen, ein kaputter Rücken, Krebsleiden: Es gibt eine Menge Gründe, warum Arbeitnehmer über längere Zeit arbeitsunfähig werden können - statistisch trifft es jeden vierten Deutschen. Wer für solche gesundheitlichen Notfälle kein Geldpolster angelegt hat, rutscht schnell in die Armut. Versicherungen können helfen, die Folgen der Berufsunfähigkeit abzumildern, indem sie monatliche Renten zahlen - aber den richtigen Anbieter zu finden, ist gar nicht so leicht.

Die Zeitschrift "Finanztest" von Stiftung Warentest hat 59 Tarife untersucht (die kompletten Ergebnisse finden Sie hier). Das Fazit ist positiv: Bis auf einen "befriedigenden" Versicherer - die Bayerische - erhalten alle das Qualitätsurteil "sehr gut" oder "gut". Das liegt aber auch daran, dass Finanztest die schlimmsten Tarife erst gar nicht bewertet hat, sondern nur die "Crème de la Crème", wie die Autoren schreiben.

So gibt es an den Leistungen der Policen wenig auszusetzen. Die zwölf besten Tarife bieten zum Beispiel allesamt rückwirkende Zahlungen in den ersten sechs Monaten - und bei verspäteter Meldung auch noch drei Jahre danach. Wer also anfangs nicht absehen kann, dass er länger zuhause bleiben muss, kriegt nachträglich Geld. Viele der Anbieter zahlen auch dann, wenn eine Arbeitsunfähigkeit nur vorübergehend ist oder wenn ein Kind des Versicherten schwer erkrankt.

Das sind die besten Berufsunfähigkeits-Tarife Anbieter Tarif Zahlbeitrag* Qualitätsurteil Hannoversche SBU 19 894 € Sehr gut (0,8) Allianz SBU Plus OBUU E356 1701 € Sehr gut (0,9) Barmenia SBU SoloBU 1355 € Sehr gut (1,0) Basler SBU BAL 8408 1065 € Sehr gut (1,0) Alte Leipziger SBU BV10 pm 2300 1100 € Sehr gut (1,1) Europa SBU E-BU 880 € Sehr gut (1,1) Württembergische SBU BURV 1317 € Sehr gut (1,1) Canada Life SBU 1760 € Sehr gut (1,2) DBV (Axa) SBU SDV 1018 € Sehr gut (1,2) Familienfürsorge SBU Premium 2017.1 V4 1252 € Sehr gut (1,2) Huk24 SBU 24 Premium 2017.1 1156 € Sehr gut (1,2) Huk-Coburg SBU Premium 2017.1 V4 1193 € Sehr gut (1,2) *In Euro pro Jahr für Modellkunde Industriemechaniker (w/m/d, 25 Jahre, ein Kind, Nichtraucher) mit dem Rentenziel 1500 Euro monatlich. Quelle: Finanztest

Bei den Beiträgen, die jährlich zu zahlen sind, gibt es hingegen ziemliche Unterschiede. Um sie aufzuzeigen, hat Finanztest mehrere "Modellkunden" gebastelt - und Erstaunliches herausgefunden. So kommt ein 30-jähriger Controller, der eine Berufsunfähigkeits-Rente in Höhe von 2000 Euro anpeilt, mit dem sechstplatzierten Versicherer Europa am besten weg, er zahlt dort nur 810 Euro im Jahr. Für eine fünf Jahre jüngere Arzthelferin, die eine Rente von 1000 Euro im Monat versichern will, lohnt sich hingegen die Hannoversche - mit einem günstigen Tarif von jährlich nur 490 Euro.

Stiftung Warentest rät in jedem Fall dazu, sich so früh wie möglich um eine Versicherung zu kümmern. Berufsanfänger und Studenten können, weil sie in der Regel gesünder sind, besonders günstige Verträge abschließen. Die Faustregel lautet: Man sollte etwa 70 bis 80 Prozent des Einkommens versichern. Lebenserhaltungskosten, Miete, Altersvorsorge und mehr müssen im Fall einer Unfähigkeit schließlich weiter bezahlt werden.