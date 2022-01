Versicherungsstatistik Psychische Erkrankungen erneut häufigste Ursache für Berufsunfähigkeit

Wer an einer psychischen Störung leidet, kann in manchen Fällen nie wieder zurück in den Job. Eine neue Statistik des Versicherers Debeka zeigt, dass die Psyche der Hauptgrund für die Berufsunfähigkeit bleibt.