Urteil schließt Schlupfloch

Rauchmelder in Wohngebäuden sind in NRW und allen anderen Bundesländern Pflicht. In dem Fall hatte der Vermieter 2015 den Einbau der Geräte angekündigt. Seit 2016 gab es in der jährlichen Nebenkostenabrechnung der betroffenen Mieterin einen Posten von knapp zehn Euro für »Miete + Wartung Rauchmelder«. Vor Gericht ging es um die Frage, ob sie den Posten wirklich bezahlen muss.