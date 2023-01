Die Lösung für Tiergesundheit liege nicht in Vorgaben für die Haltungsform, sondern in der systematischen Erfassung von Gesundheitsdaten für jeden einzelnen Betrieb, sagte der ehemalige Fachgebietsleiter Tierernährung und Tiergesundheit an der Universität Kassel, Albert Sundrum, der den Foodwatch-Report begleitet hat.