So könne es in den Batterien zu Kurzschlüssen kommen, wenn der Abfall im Entsorgungsfahrzeug zusammengepresst werde und danach auf Förderbändern in den Recyclinganlagen lande. Das führe bereits heute immer wieder zu Bränden. Entsorgungsbetriebe hätten deshalb Schwierigkeiten, ihre Anlagen zu versichern. Finden sie eine Versicherung, sei die Prämie sehr hoch. »Die Batterieprodukte sind immer stärker präsent im Konsumalltag, wodurch das Brandrisiko immer größer wird«, so Kurth.