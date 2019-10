Schlammlawine in Brasilien Hunderte Opfer verklagen TÜV Süd auf Schadensersatz

Neun Monate nach der verheerenden Schlammlawine in Brasilien mit mehr als 250 Toten verklagen rund 900 Bewohner des Katastrophengebiets sowie die Gemeinde Brumadinho den TÜV Süd auf Schadensersatz.

Wie das Landgericht München II dem SPIEGEL bestätigte, ging die Klage am Dienstag ein. Die Höhe der Klagesumme wird von den beauftragten Anwaltskanzleien SPG Law und Grohmann noch ermittelt. Sie dürfte in den zwei- oder dreistelligen Millionenbereich gehen.

Am 25. Januar war der Abraumdamm I der Eisenerzmine Corrégo do Feijão des Rohstoffmultis Vale nahe der Stadt Brumadinho geborsten. Die Schlammlawine tötete mindestens 252 Menschen, 19 weitere werden noch immer vermisst. In den Monaten vor dem Unglück hatten brasilianische TÜV-Mitarbeiter den Katastrophendamm begutachtet und ihn als stabil zertifiziert - obwohl sie zuvor intern massive Zweifel an der Sicherheit des Damms geäußert hatten.

Die brasilianische Staatsanwaltschaft vermutet, dass die Prüfer nachsichtig waren, weil sie ihre Geschäfte mit dem Bergbauriesen Vale nicht gefährden wollten. Dies legen Auszüge aus dem internen E-Mail-Verkehr der brasilianischen TÜV-Mitarbeiter sowie eine Zeugenaussage nahe. Insgesamt hatte der TÜV Süd für Vale mehr als 30 Dämme zertifiziert. Die Münchener Prüforganisation warnte Monate nach dem Unglück vor weiteren Dammbrüchen.

"Der TÜV Süd und Vale sind direkt verantwortlich für den Tod Hunderter Menschen", sagte Angélica Amanda Andrade, die Schwester einer getöteten Frau, dem SPIEGEL. Andrade und vier andere Angehörige hatten in der vergangenen Woche bereits bei der Staatsanwaltschaft München Strafanzeigen gegen den für Brasilien zuständigen TÜV-Süd-Manager M. und gegen die Prüforganisation eingereicht. Die Staatsanwaltschaft muss als nächstes entscheiden, ob sie Verfahren aufnimmt gegen M. und gegen den TÜV.

Im Zivilprozess der 900 Anwohner geht es nun um Geld. Der TÜV Süd erklärte am Donnerstagabend auf Anfrage, man nehme zu laufenden Verfahren keine Stellung. Ihm sei keine Klage bekannt. Die Organisation hat im Konzernabschluss allein für Rechtsverteidigungs- und Beratungskosten Rückstellungen in Höhe von rund 33 Millionen Euro gebildet.