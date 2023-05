Die Macht der Verbraucher hat schon so manchen Konzern zum Einlenken gebracht. Nach Beginn des russischen Überfalls etwa war die Empörung in vielen westlichen Gesellschaften so groß, dass zahlreiche Konzerne ihr Russlandgeschäft ganz einstampften, wegen wütender Posts in sozialen Medien und aus Angst vor Imageschäden.