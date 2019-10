Eine bayerische Bäckereikette darf ihre Brötchen auch an Sonn- und Feiertagen ganztägig verkaufen - das gilt in den Filialen, in denen der Thekenverkauf mit einem Café kombiniert ist. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden und damit ein Urteil der Vorinstanz bestätigt.

Die Kette hatte in ihren Filialen mit integriertem Café sonntags länger als die in Bayern vorgeschriebenen drei Stunden Brötchen und Brote verkauft. Dagegen hatte die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs geklagt. An diese Verkaufszeiten muss sich die Kette laut BGH aber nicht halten, weil es in den Läden auch Tische und Stühle gibt. Deshalb gelten sie als Gaststätte. Das Gaststättenrecht ist in dem Punkt in allen Bundesländern ähnlich, daher gilt das Urteil bundesweit.

Die Bäckerei hatte sich darauf berufen, dass für "zubereitete Speisen" eine Ausnahmeregelung vom Ladenschlussgesetz greife. Zentrale Frage im Prozess war deshalb, ob unbelegte Brötchen und Brote als "zubereitete Speisen" gelten.

Anwalt der Wettbewerbszentrale fürchtet "uferlosen" Sonntagsverkauf

Der Anwalt der Wettbewerbszentrale, Christian Rohnke, sprach sich dabei dafür aus, sich daran zu orientieren, was typischerweise in einem Restaurant angeboten werde. "Vielleicht gibt es eine Scheibe Brot zur Suppe, aber das Wesentliche ist die Suppe", sagte Rohnke. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass das Angebot von Lebensmitteln im Sonntagsverkauf "uferlos" würde.

Der Anwalt der Bäckerei, Peter Wassermann, zeigte sich dagegen überzeugt, dass es sich auch bei unbelegten Brötchen und ganzen Broten um "zubereitete Speisen" im Sinne des Gesetzes handle, weil sie zuvor aus verschiedenen Zutaten hergestellt worden seien. "Das Brötchen ist als solches verzehrfertig", sagte Wassermann. Es komme nicht darauf an, ob es schon belegt sei.

Das Oberlandesgericht München hatte die Klage der Wettbewerbszentrale gegen die Bäckerei zuvor abgewiesen. Das Oberlandesgericht wertete die Filialen wegen der vorhandenen Sitzgelegenheiten als einen Mischbetrieb aus Ladengeschäft und Cafébetrieb. Die Verkäufe über einen Zeitraum von mehr als drei Stunden seien daher durch eine Ausnahmeregelung im Gaststättengesetz zulässig. Diese Regelung sieht vor, dass "zubereitete Speisen" zum "alsbaldigen Verzehr" verkauft werden können. Brötchen und Brote müssten gebacken werden und seien damit "verzehrfertig", entschied das Oberlandesgericht.

Aktenzeichen: I ZR 44/19