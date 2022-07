Energiekrise und Klima Bundesregierung will nun doch keine Wärmepumpenpflicht

Die Bundesregierung sieht im millionenfachen Einbau von Wärmepumpen einen Hebel für die Energiewende. Nun will sie aber deutlich weniger radikal dabei vorgehen als bislang befürchtet. Was soll ab 2024 erlaubt sein, was nicht?