Das Gericht lehnte am Donnerstag die Revision eines Süßwarenherstellers gegen ein vorangegangenes Urteil des rheinland-pfälzischen Oberverwaltungsgerichts ab.

Begonnen hatte der Rechtsstreit mit einer Kontrolle des Landesamts für Mess- und Eichwesen in dem Bundesland. Die betroffene Firma verkauft demnach »Bonbons und Schokoladen-Spezialitäten unter anderem in Beuteln (...), in denen sich mehrere einzeln mit Bonbonpapier umwickelte oder auf ähnliche Weise umhüllte Stücke befinden«.