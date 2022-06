Furcht vor Ausbeutung und Dumping

Am Wochenende war bekannt geworden, dass die Regierung die Einreise von Hunderten ausländischen Hilfskräften ermöglichen will, die auf den Flughäfen etwa in der Gepäckabfertigung aushelfen sollen. Aus Regierungskreisen hieß es, geholt werden solle eine vierstellige Zahl an Hilfskräften aus der Türkei. Laut dem Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft seien dafür Ausnahmegenehmigungen deutscher Behörden für den Einsatz von etwa 2000 Arbeitskräften nötig.