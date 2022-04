Deshalb halte er nichts davon, die Höchstgeschwindigkeit vorübergehend zu deckeln, so Wissing. Für eine dauerhafte Regelung, die wie in den übrigen EU-Staaten ohne zusätzliche Schilder auskäme, weil sie flächendeckend gelte, gebe es keine Mehrheit in der Ampelkoalition. »Das treibt einen Keil in die Gesellschaft.«