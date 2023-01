Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat für die nächsten Wochen die Präsentation umfassender Steuerpläne angekündigt. »Ich werde im Frühjahr ein ambitioniertes Steuerprogramm vorstellen«, sagte Lindner am Dienstag auf einem Wirtschaftsgipfel der »Welt« in Berlin nach Angaben der Zeitung. Das Programm werde aus allem bestehen, was »ökonomisch und politisch realistisch« sei. »Dazu gehören neue Abschreibungsmöglichkeiten und Investitionsprämien für Unternehmen.«