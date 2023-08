So bleibt mehr Geld im Depot stehen und kann weiter ordentliche Renditen erwirtschaften. 7 bis 9 Prozent Rendite waren in den vergangenen Jahrzehnten im Schnitt üblich. Ich habe in dem Modell eine Rendite von 7 Prozent pro Jahr angenommen .

Lifo lohnt sich

In dem Beispiel, das wir bei Finanztip 3×10-Rechnung nennen, haben Sie mit 37 Jahren rund 36.000 Euro für das Depot angespart, mit 47 noch mal rund 48.000 Euro für den zweiten Fonds und mit 57 nochmals 60.000 Euro in einem dritten Indexfonds. Im Prinzip könnten alle drei Fonds dem gleichen Index folgen. Wichtig ist nur, dass es unterschiedliche Fonds mit einer separaten Kennnummer sind. Das führt dazu, dass sie in Ihrem Depot in unterschiedlichen Zeilen auftauchen und damit auch gezielt verkauft werden können.