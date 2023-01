Buschmann und Özdemir werben in einem gemeinsamen Brief an die Justizministerinnen und -minister der Länder für einen Vorschlag des Bundeslands Hamburg. Dieser sieht vor, Strafverfahren wegen »Containerns« in vielen Fällen einzustellen. Unter anderem Klimaaktivistinnen und -aktivisten begrüßen den Vorstoß.