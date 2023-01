Malmedier sprach sich auch für einen längeren Verbleib der letzten drei in Deutschland betriebenen Atomkraftwerke am Netz aus. »Inzwischen wissen wir: Der Winter 2023/2024 wird nicht unbedingt leichter«, so die Wirtschaftsweise. »Deswegen gilt es, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, und da gehören die Atomkraftwerke dazu.«

Die Entscheidung müsse nun rasch getroffen werden, damit die Betreiber sich darauf vorbereiten und neue Brennstäbe beschaffen könnten. Den Kurs der Bundesregierung in der Atomfrage kritisierte Malmendier auch aus außenpolitischen Gründen: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe mit seiner späten Entscheidung, die Kraftwerke Emsland, Neckarwestheim 2 und Isar 2 später abzuschalten, zugleich aber weiter Gas aus Russland zu beziehen, »in den USA für Verwirrung gesorgt«.