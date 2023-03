Seit Langem haben nicht mehr so viele Leserinnen und Leser gemailt, geschrieben, angerufen – in Sorge um ihr Geld. Erst gehen ein paar US-Regionalbanken pleite, dann wackelt der Schweizer Bankengigant Credit Suisse. Was ist mit meinen Einlagen bei einer deutschen Bank, einer Sparkasse oder auch einer zinsstarken Bank in Frankreich oder den Niederlanden?