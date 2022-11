Teil 5: Erwägen Sie immer Alternativprodukte zu Ihrem gewünschten Gerät: etwas weniger oder mehr Speicherplatz, eine andere Farbe oder geprüfte Second-Hand-Ware bei buyzocks, Rebuy oder As-good-as-new. Bei Handys oder auch Kameras gibt es solche Gebrauchtangebote in allen Preisklassen. Zum Teil laufen Garantien sogar länger als beim Neukauf . So shoppen Sie nie wahllos, hängen aber auch nicht am Fliegenfänger des Anbieters, wenn der im Weihnachtsgeschäft versucht, seine Preise hochzuhalten.

Teil 6: Kaufen Sie keine Geschenke auf Kredit. Und bei Möbeln und Geräten im Ratenkauf sollten Sie die Konditionen vergleichen. In den vergangenen Jahren gab es Möbel und teurere Geräte oft mit dem Angebot eines Null-Prozent-Darlehens. Wichtig war dabei vor allem, den Preis von Sofa oder Gerät zu vergleichen. Denn es nützt ja nichts, das Sofa mit einem Null-Prozent-Kredit teurer zu kaufen, wenn es anderswo günstiger ist. Und dann muss der Kredit ja auch noch in der Laufzeit abgestottert werden, ohne in den Dispo zu geraten. Diese Null-Prozent-Zeiten sind ohnehin erst mal vorbei: Heute droht hinter vielen Händlerkrediten wieder ein extrem hoher Zinssatz von 15 Prozent.

Buy now, pay later (BNPL) ist auch keine Alternative, denn spätestens nach einem Monat müssen Sie doch bezahlen – womöglich mit heftigen Zinsen . Eigentlich ist BNPL nur ein neuer Begriff für Rechnungskauf, auch die Rechnung mussten Sie ja dann in kurzer Frist bezahlen.

Wenn sich der Kauf auf Kredit doch nicht vermeiden lässt, vergleichen Sie mindestens die Kreditkonditionen bei Banken. Kredite für 4 oder 5 Prozent Zinsen sind möglich und sparen bei teuren Einkäufen schnell Hunderte Euro.

Teil 7: Keinesfalls lassen Sie sich für Ihren Kredit eine Restschuldversicherung aufschwatzen! Die ist fast immer Nepp , und die Kosten für diese unnütze Versicherung sind oft höher als die Zinsen Ihres Kredites.

Und jetzt viel Erfolg und auch viel Spaß bei den Einkäufen! Gönnen Sie sich zwischendrin eine heiße Schokolade oder einen Glühwein. Egal, ob Sie am Computer oder auf dem Weihnachtsmarkt shoppen. Den Preis dafür haben Sie schon locker eingespart.